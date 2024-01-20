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Сегодня, 21:13

Евгений Бушманов: «Все ждали прогресса «Спартака» при Абаскале, а его не произошло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил работу Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Доработает ли Абаскаль до конца сезона или нет — это зависит от результатов. Прошлый сезон «Спартака» был более ярким. В новом розыгрыше чемпионата все ждали какого-то прогресса от команды, а его не произошло. В первой части сезона у «Спартака» были большие перепады в игре», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Как сообщают испанские СМИ, Абаскаль может возглавить «Кадис» из чемпионата Испании. Команда после 21 тура занимает 18 место в ла лиге.

34-летний специалист занимает пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года. При нем красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
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