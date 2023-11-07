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Сегодня, 15:30

Бушманов: «Краснодар» и «Зенит» — абсолютно вне конкуренции"

Бушманов оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

— Сколько команд в чемпионской гонке?

— Две — «Краснодар» и «Зенит». Остальные по разным причинам до борьбы за золотые медали пока не дотягивают. ЦСКА играет с перепадами, да и скамейка там короткая. У «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» обойма солидная, но много игровых проблем.

— Все ясно.

— Теоретически для этих клубов еще ничего не потеряно. Может, после зимнего перерыва прибавят. Но на данный момент «Краснодар» и «Зенит» — абсолютно вне конкуренции.

Полностью интервью Бушман

Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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