Бушманов: «Говорил в начале чемпионата, что «Спартак» должен находиться в тройке»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил шансы команды навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Я говорил в начале чемпионата, что «Спартак» должен находиться в тройке. Исходя из уровня игроков в команде. К тому же Абаскаль хорошо меняет схему по ходу матча. У нас не привыкли играть в такой быстрый и интенсивный футбол. Это дает преимущество команде над многими соперниками», — сказал Бушманов в эфире программы «Футбол России».

«Спартак» после первого круга занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 7 очков.