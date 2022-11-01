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Бушманов: «Говорил в начале чемпионата, что «Спартак» должен находиться в тройке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил шансы команды навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Я говорил в начале чемпионата, что «Спартак» должен находиться в тройке. Исходя из уровня игроков в команде. К тому же Абаскаль хорошо меняет схему по ходу матча. У нас не привыкли играть в такой быстрый и интенсивный футбол. Это дает преимущество команде над многими соперниками», — сказал Бушманов в эфире программы «Футбол России».

«Спартак» после первого круга занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 7 очков.

Евгений Бушманов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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