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Сегодня, 14:15

Бушманов — о Соболеве: «Особенно полезен, когда максимально мотивирован и не отвлекается на посторонние вещи»

Бушманов поделился мнением о Соболеве
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде красно-белых Александре Соболеве.

— Удивились, что Соболев весь матч с «Локомотивом» просидел в запасе?

— Думаю, он бы вышел во втором тайме, если бы не удаление. Оно спутало карты, пришлось перестраиваться. Хотя чистых центрфорвардов в «Спартаке» всего два: Соболев да юный Мелешин, не будем забывать, что на этой позиции могут сыграть и Промес, и Игнатов.

— Матч с «Локо» показал, что «Спартак» в атаке может спокойно обходиться без Соболева?

— Ну, Александр — сильный нападающий. Особенно полезен, когда максимально мотивирован и не отвлекается на посторонние вещи. Хорош вверху, может не только забить, но и отдать острый пас. Правда, тому же Игнатову явно уступает в мобильности.

Полностью интервью Бушманова

Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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