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Сегодня, 20:07

Бушманов: «Приятно видеть, что «Спартак» доверяет сейчас молодым игрокам»

Бушманов доволен тем, что Абаскаль доверяет молодым игрокам «Спартака»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением по поводу развития молодых футболистов команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Мне приятно видеть, что «Спартак» сейчас доверят молодым игрокам. Видно, что и сам Абаскаль в этом заинтересован. На сборах всегда бывает много молодых ребят. Кто-то пользуется своим шансом, и затем мы видим их в основном составе. Сейчас клуб изменил стратегию, дает шанс молодым. Это не может не радовать», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Первый сбор «Спартака» проходит в Дубае с 13 по 27 января. Второй состоится в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля, где команда примет участие в зимнем Кубке РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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