Бушманов: «Приятно, что сейчас «Спартак» доверяет молодым футболистам»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением по поводу развития молодых игроков команды под руководством Гильермо Абаскался.

«Конечно, сейчас очень приятно видеть, что «Спартак» доверяет молодым футболистам. Самое главное, что ребята свои играют, не только воспитанники, но и остальные российские футболисты. Это приятно видеть. Сейчас они играют в хороший футбол, все прогрессируют. Дай Бог, чтобы дальше было только лучше. Здорово, когда тренер доверят молодым футболистам», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

27 февраля «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива». На момент второго тайма счет 2:1.

Первая встреча между командами завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.