Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:18

Бушманов: «ЦСКА мощнее «Оренбурга» и должен выигрывать»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Оренбургом» в третьем туре РПЛ.

«ЦСКА в большей степени будет атаковать. «Оренбург» — это команда, которая в большей степени набирает очки дома. Хотя сейчас они говорят, что хотят и на выезде изменить ситуацию, но пока не очень получается. С другой стороны, «Оренбург» — достаточно быстрая команда и на контратаках может беспокоить «армейцев», создав им сложности в игре. В целом ЦСКА мощнее, и, играя дома, должен набирать очки и выигрывать эту встречу», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет в Москве 3 августа. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Чикунову будут представлять «победительницей олимпийских чемпионок Парижа-2024»
Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в 1/4 финала Олимпиады
Названы специальности с самыми высокими зарплатами в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Ермак потребовал запретить Нетребко выступать в Европе
Появились кадры последствий удара БПЛА по жилому дому в Орле
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иван Тимошенко: «Болельщики «Акрона» точно создадут в Самаре домашнюю атмосферу»

Жирков назвал, кто из новоиспеченных тренеров добавил бы зрелищности российскому футболу