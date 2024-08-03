Бушманов: «ЦСКА мощнее «Оренбурга» и должен выигрывать»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Оренбургом» в третьем туре РПЛ.

«ЦСКА в большей степени будет атаковать. «Оренбург» — это команда, которая в большей степени набирает очки дома. Хотя сейчас они говорят, что хотят и на выезде изменить ситуацию, но пока не очень получается. С другой стороны, «Оренбург» — достаточно быстрая команда и на контратаках может беспокоить «армейцев», создав им сложности в игре. В целом ЦСКА мощнее, и, играя дома, должен набирать очки и выигрывать эту встречу», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет в Москве 3 августа. Начало — в 15:30 по московскому времени.