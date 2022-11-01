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Бушманов: «Игнатов смог перезапустить карьеру в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил перспективы полузащитника Михаила Игнатова в команде.

«Игнатов очень талантливый парень. У нег был спад, но он, скажем так, смог перезапустить карьеру. За последний гол-полтора у него было достаточно сильных матчей. Но ему не хватает стабильности», — сказал Бушманов в эфире программы «Футбол России».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Евгений Бушманов
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
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