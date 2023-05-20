Евгений Бушманов: «Большим клубам, у которых есть академия, целесообразно иметь вторую команду»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал новость о второй команде красно-белых.

По информации «СЭ», в руководстве «Спартака» нет людей, которые выступают за возрождение «Спартака-2».

«Такая команда, как «Спартак-2», помогла бы молодым игрокам быстрее входить во взрослый футбол. Эта система работала в «Спартаке» и сейчас работает в «Краснодаре». В Европе у всех клубов есть вторые команды, в которых играют молодые футболисты. Большим клубам, у которых есть академия, целесообразно иметь вторые команды», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак-2» был создан в 2013 году. На протяжении семи сезонов команда выступала в первой лиге. Лучшим ее достижением стало пятое место в сезоне-2015/16.