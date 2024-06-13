Бушманов: «Бакаев может вернуться на высокий уровень, в «Зените» он не раскрылся»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Зелимхана Бакаева в московский клуб.

«Давно не видел, как играет Бакаев. В «Зените» Зелимхан не раскрылся. Теоретически Бакаев мог бы вернуться на прежний высокий уровень, когда играл в «Спартаке» при Тедеско. Ему 27 лет, он еще в самом расцвете сил. Но, к сожалению, мы сейчас не знаем в каком физическом состоянии Бакаев», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Бакаев выступал за клуб ОАЭ «Аль-Вахда», в котором провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Права на хавбека принадлежат «Зениту».