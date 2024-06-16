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Сегодня, 03:34

Бушманов: «Горшков заметно прибавил, он сильнее Рябчука и Хлусевича»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже обсуждает детали личного контракта с Горшковым.

«Горшков — качественный футболист. В последнее время он заметно прибавил. На позиции левого защитника Горшков сильнее Рябчука и Хлусевича. Горшкову уже 25 лет, хороший возраст для того, чтобы попробовать свои силы на другом уровне. К тому же есть опыт игры в РПЛ, выступал за сборную России. Хорошо себя проявил в национальной команде», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Горшков провел 34 матча за самарский клуб, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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