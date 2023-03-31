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Сегодня, 15:25

Бушманов: «Спартаку» точно нужен новый центральный защитник, в обороне нет надежности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением по поводу усиления команды в летнее трансферное окно.

«Думаю, что «Спартаку» точно нужно усиление в оборону — центральный защитник, в первую очередь. Сейчас видно, что в защите нет надежности, новые футболисты точно не помешают. Эта линия точно требует усиления. Посмотрим, сможет ли клуб найти тех, кто будет сильнее нынешних ребят», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах. 1 апреля красно-белые на своем поле примут «Ахмат» в 21-м туре чемпионата России. Встреча стартует в 16.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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