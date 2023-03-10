Бушманов: «Федотов может уйти из ЦСКА уже весной»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал будущее наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«После поражения в Сочи ЦСКА нужно реабилитироваться, тем более армейцы захотят сделать это на своем поле, перед своими болельщиками. В матче с таким играющим соперником как «Крылья Советов» это сделать крайне важно. Но ЦСКА будет очень непросто с самарцами.

В таких клубах, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит», если команда теряет очки, то на тренера оказывается давление, это вполне естественно и нормально. В топ-клубах все зависит от результата. Поэтому если ЦСКА будет показывать плохой футбол, то Федотов может уйти из клуба уже весной», — приводит слова Бушманова Metaratings.

56-летний специалист возглавляет ЦСКА с июня прошлого года. Под его руководством армейцы провели 26 матчей, одержали 13 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.