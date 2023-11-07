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Бушманов: «Для прежнего «Краснодара», пусть и самого яркого, бронза была потолком. А вот нынешний стал реальным претендентом на золото»

Бушманов высказал мнение о предстоящем матче «Зенит» — «Краснодар»
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» высказал мнение о предстоящем матче «Зенит» — «Краснодар».

— В субботу нас ждет главный матч осени — «Зенит» против «Краснодара». На кого ставите?

— Шансы 55 на 45 в пользу действующего чемпиона.

— Почему?

— Во-первых, матч пройдет в Петербурге, так что у «Зенита» будет мощная поддержка болельщиков. Во-вторых, команда Семака сейчас смотрится намного интереснее, чем в начале сезона. Показывает хороший, цельный футбол. Хотя и «Краснодар» мне нравится.

— Чем?

— Прагматичностью. Надежностью в обороне. Умением сыграть на результат. При Ивиче «Краснодар» стал совсем другим — менее зрелищным, но сбалансированным. Футболисты уже не летят сломя голову вперед, не пытаются с первых минут подавить соперника. Наоборот, сначала присматриваются, действуют предельно аккуратно. При счете 1:0 могут вообще отдать мяч и терпеливо ждать шанса на контратаках.

— Не всех болельщиков «Краснодара» такие перемены радуют.

— Понимаю. Но именно этого не хватало команде, чтобы бороться за чемпионство. Для прежнего «Краснодара», пусть и самого яркого, бронза была потолком. А вот нынешний стал реальным претендентом на золото.

— Тоже верно.

— Возможно, со временем «Краснодар» и вернется к атакующему стилю. Как «Зенит», который уже прошел этот путь.

— То есть?

— А вы вспомните «Зенит» в первый чемпионский сезон при Семаке. Не было суперфутбола, частенько мяч просто грузили к чужой штрафной в надежде на Дзюбу. Лишь после массовой закупки бразильцев команда заиграла иначе.

Полностью интервью Бушманова

Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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