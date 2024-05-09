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Сегодня, 20:50

Чернов: «Можно сказать, у «Ростова» сейчас уже идет подготовка к следующему сезону»

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Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мнением о дальнейших перспективах команды в РПЛ.

«Зимой клуб отлично поработал на трансферном рынке, ребята усилили нас. Сейчас состав уже хорошо сыгран. Получилась достаточно удачная весенняя часть. Надеюсь, в дальнейшем будет еще лучше. Можно сказать, что сейчас уже идет подготовка к следующему сезону», — цитирует Чернова Metaratings.ru.

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 27 матчах.

11 мая команда Валерия Карпина проведет выездную встречу с «Рубином». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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