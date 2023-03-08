Евгений Фролов: «Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, там были бы самые перспективные россияне»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, что думает о молодых футболистах.

«Много молодых российских футболистов получают игровую практику. Понятно, что уровень где-то падает, но это огромная возможность для молодых перспективных ребят заявить о себе. В нашей команде много россиян хорошо себя проявляют, наши бывшие футболисты играют в «Спартаке», «Локомотиве». Дай бог, чтобы данная тенденция продолжалась», — приводит «РБ Спорт» слова Фролова.

Также он высказался о легионерах в чемпионате России.

«Если бы РПЛ была без легионеров, за чемпионство боролись бы «Крылья Советов»? В Ростове неплохая команда, в Краснодаре, у ЦСКА. Если бы «Зенит» не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге», — добавил голкипер.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.