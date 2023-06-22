Сегодня, 16:32
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к нападающему клуба Федору Чалову.
— Мы слышали, что вы оживлено обсуждали Советский Союз и киевское «Динамо». О чем речь?
— О том, что там Лобановский интенсивно тренировал футболистов.
— Пишут, что «Галатасарай» заинтересован в Чалове. Готовы его отпустить?
— Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Вы не читали?
— Читал.
— Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз слышу про «Галатасарай». А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война между собой, кто возьмет.
— Чалова?
— Гинера.