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Гинер — об интересе «Галатасарая» к Чалову: «Я первый раз слышу про это»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к нападающему клуба Федору Чалову.

— Мы слышали, что вы оживлено обсуждали Советский Союз и киевское «Динамо». О чем речь?

— О том, что там Лобановский интенсивно тренировал футболистов.

— Пишут, что «Галатасарай» заинтересован в Чалове. Готовы его отпустить?

— Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Вы не читали?

— Читал.

— Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз слышу про «Галатасарай». А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война между собой, кто возьмет.

— Чалова?

— Гинера.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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