Гинер о долгах «Вест Хэма» за трансфер Влашича: «Нас это не подкосило, просто доставляет неудобства»

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела с выплатами за трансфер Николы Влашича в «Вест Хэм».

— Насколько вас подкосили трудности, которые существуют с переводом денег за Влашича?

— Нас это не подкосило, просто доставляет неудобства. Думаю, мы решим этот вопрос. Могут ли пользоваться моментом? Наверняка. Потому что мы предложили: ребят, вам не разрешают платить кому? России? Хорошо. У нас есть выход через Голландию. Отправляйте, давайте. Или в Бразилию. Они: «Ой, нам Центробанк не разрешает». Что не разрешает? Через Бразилию заплатить? Все понятно.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в августе 2021 года. По данным портала Transfermarkt, английский клуб договорился о покупке хорвата за 30 миллионов евро.

В данный момент лондонцы должны красно-синим 9 миллионов евро. По данным «СЭ», «Вест Хэм» не может перечислить деньги из-за санкций, наложенных правительством Великобритании на российские организации.

В сезоне-2022/23 Влашич выступает за «Торино» на правах аренды.