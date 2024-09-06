Кафельников: «В целом, никаких ожиданий от этого сезона в РПЛ нет»

Бывший российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в стан красно-белых.

«Честно говоря, не знаю, может ли Кордоба усилить «Спартак». Вообще, сейчас особо в футбол не вникаю. Что толку его смотреть? Удовольствия он не приносит. Есть время, смотрю. Нет времени, не смотрю. Но в целом, никаких ожиданий от этого сезона нет», — цитирует «РБ Спорт» Кафельникова.

Контракт Кордобы и «Краснодара» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 14 миллионов евро.

За «Краснодар» нападающий выступает с 2021 года. На его счету 91 матч, 46 голов и 22 результативные передачи.