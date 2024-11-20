Корнюхин: «Надеюсь, интрига будет до последнего тура РПЛ»

Бывший вратарь «Зенита» и «Торпедо» Евгений Корнюхин поделился мнением о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Надеюсь, интрига будет до последнего тура РПЛ. Что в прошлом сезоне, что в этом за чемпионство идет борьба среди трех клубов. Это вызывает еще больший интерес к чемпионату.

Представляете, если еще «Спартак» с ЦСКА включатся в эту гонку? Это еще лучше будет для РПЛ. Но все зависит, как проведут матчи до зимней паузы. Хочется острой борьбы. У каждой команды любой матч не был бы легкой прогулкой. В принципе, и сейчас такого нет, но накал был бы серьезный.

Из всех этих команд импонируют «Краснодар» и «Локомотив». Молодая команда железнодорожников наводит шороху в РПЛ», — цитирует Legalbet Корнюхина.