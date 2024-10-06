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Сегодня, 14:10

Евгений Корнюхин: «Вратари РПЛ часто пропускают в ближний угол»

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Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин выделил слабые стороны голкиперов чемпионата России.

«В нынешнем сезоне голкиперы часто пропускают в ближний угол, а это для вратаря недопустимо. И это случается не только в РПЛ, но и в других чемпионатах, я недавно смотрел игру Бундеслиги — и там бывают подобные случаи. Голкиперам чемпионата России следует поработать над данным моментом — такие мячи вратарь допускать не должен», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 26 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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