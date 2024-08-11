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Сегодня, 21:36

Евгений Корнюхин назвал справедливой победу «Зенита» над «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился впечатлениями от победы сине-бело-голубых над «Динамо» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

«Исход этой встречи справедлив, потому что «Зенит» выглядел в атаке лучше, чем «Динамо». Хотя «Динамо» и пыталось создавать моменты, но до явно голевых дело так и не дошло. Гол «Зенит» забил после красивой комбинации и нестандартных действий нападающего. После прострела Глушенков пробил ближней ногой и попал в ближний угол. Естественно, Лунёв не ожидал, хотя и среагировал, но все было сделано быстро и качественно. В то же время у «Динамо» явный момент — это нереализованный пенальти», — приводит слова Корнюхина Metaratings.ru.

«Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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