Сегодня, 14:07
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 27-го тура РПЛ.
Главным судьей встречи «Химки» — «Спартак» станет Евгений Кукуляк. Его ассистентами будут Алексей Стипиди, Владимир Миневич, резервный арбитр — Владимир Сельдяков, ВАР — Алексей Амелин, АВАР — Егор Болховитин.
Все назначения судей на матчи 27-го тура РПЛ:
13 мая (суббота)
«Урал» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Химки» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Александр Колобаев.
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Виктор Кулагин.
ЦСКА — «Торпедо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Максим Ковалев; инспектор — Сергей Французов.
14 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Зуев.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Андрей Бутенко.
«Факел» — «Пари НН»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Николай Богач; инспектор — Игорь Синер.