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Судейство

Сегодня, 20:00

«Оренбург» — «Факел»: почему судья не удалил Божина?

Кукуляк ошибочно не применил дисциплинарные санкции к Божину в матче «Оренбург» — «Факел»
Александр Бобров
Шеф-редактор
«Оренбург» — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
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На 68-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» (4:1) арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не применил дисциплинарные санкции к Сергею Божину. Защитник воронежской команды, не пытаясь сыграть в мяч, ударил сзади Вильчеса Марина и попал ему открытыми шипами в незащищенную часть ноги, рискуя нанести серьезную травму.

«Оренбург» — «Факел». Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Факел».
Скриншот трансляции

Видеоассистенты Алексей Амелин и Роман Усачев провели проверку и предложили судье посмотреть видеозапись и оценить фол. Кукуляк решил, что Божину достаточно показать желтую карточку. В пользу этого вердикта говорит только тот факт, что удар не носил чрезмерной силы. Но все остальные факторы — за удаление. Хорошо, что Марин избежал травмы.

Сергей Божин
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Евгений Кукуляк
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