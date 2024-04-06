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Судейство

Сегодня, 13:30

Мажич больше всего доверяет Кукуляку. Судья не увидел фол Гоцука, но его простили

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Кукуляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководители департамента судейства в чемпионате России-2023/24 больше всего доверяют арбитру Евгению Кукуляку — у него уже 13 назначений в роли в арбитра в 22 турах. По 12 матчей у Сергея Карасева, Павла Кукуяна, Кирилла Левникова, Алексея Сухого и Рафаэля Шафеева.

Кукуляку не помешала ошибка, допущенная в игре «Балтика» — «Пари НН», в которой он на 83-й минуте не увидел, что Кирилл Гоцук совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе. Кукуляк поначалу сделал жест рукой в другую сторону и не собирался применять к Гоцуку дисциплинарную санкцию. Капитан нижегородцев избежал бы заслуженного наказания, если бы на матче не работали видеоассистенты.

Судя по всему, виноватым сделали ассистента Максима Ковалева, а судью поощрили новым назначением — сегодня он будет обслуживать матч «Ростов» — «Сочи».

То же самое можно сказать о Евгении Буланове и Дмитрии Жвакине, работавшим на игре «Факел» — «Оренбург». Судья на 47-й минуте застрял в центре поля, из-за чего неверно оценил ситуацию, не увидев, что в штрафной площади гостей Евгений Марков с фолом отобрал мяч у Данилы Хотулева, благодаря чему открыл счет. Ассистент судье не помог.

Буланов сегодня будет судить игру «Пари НН» — «Краснодар», а Жвакина в списке назначений нет.

Футбол
РПЛ
РФС
Евгений Кукуляк
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