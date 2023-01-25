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Ловчев: «Спартаку» Дзюба не нужен. Болельщики его не примут, в команду не впишется»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном возвращении экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в московскую команду.

«Нужен ли «Спартаку» такой игрок как Дзюба? Артем хочет играть и пока находится в хорошей форме. Много слышно про «Нижний Новгород» и другие чемпионаты, в которых может в будущем играть, но в «Спартаке» он сейчас не нужен. Дело даже больше не в футболе, а в болельщиках, которые не примут Дзюбу обратно. Но и тренер «Спартака» строит свою команду, которую он видит, и в нее никак не сможет вписаться Дзюба», — приводит слова Ловчева Sport24.

Ранее Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московскую команду с 2006 по 2015 год.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-25-lovchev-spartaku-dzyuba-ne-nuzhen-bolelshchiki-ne-primut-v-komandu-ne-vpishetsya
Артем Дзюба
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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