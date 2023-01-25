Ловчев: «Спартаку» Дзюба не нужен. Болельщики его не примут, в команду не впишется»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном возвращении экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в московскую команду.

«Нужен ли «Спартаку» такой игрок как Дзюба? Артем хочет играть и пока находится в хорошей форме. Много слышно про «Нижний Новгород» и другие чемпионаты, в которых может в будущем играть, но в «Спартаке» он сейчас не нужен. Дело даже больше не в футболе, а в болельщиках, которые не примут Дзюбу обратно. Но и тренер «Спартака» строит свою команду, которую он видит, и в нее никак не сможет вписаться Дзюба», — приводит слова Ловчева Sport24.

Ранее Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московскую команду с 2006 по 2015 год.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.