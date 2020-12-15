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15 декабря 2020, 14:02

Евгений Ловчев: «Зенит» — чемпион, если обыграет «Спартак»

Евгений Ловчев.
Фото Федор Успенский.
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак».

— У «Зенита» сейчас больше шансов на победу. У них более квалифицированный состав, у них выздоровели все игроки, которые выиграли первенство в прошлом году, — сказал Ловчев «СЭ». — Так как он только что вылетел из Лиги чемпионов, сказать, что он будет выглядеть посвежей, я не могу сказать. Утверждать, что «Зенит» безоговорочно выиграет, я тоже не могу, потому что это дерби, тут нет заведомо сильнейшей команды.

Вообще думаю, что могут сыграть вничью. Матч не будет результативным. Все их последние встречи, три выиграл «Зенит», три — ничья, все они закачивались 1:1, 1:0 и тому подобное. Побаиваться будут друг друга и больше играть от обороны.

От этого матча, возможно, будет зависеть будущее Семака, потому что Лига чемпионов, под которую покупали Малкома, Ловрен и Барриос, была просто плохо проведена. Большое руководство клуба, а мы должны заметить, что «Газпром» является спонсором Лиги чемпионов, это терпеть не будет. По большому счету, даже если «Спартак» выиграет, ничего не изменится, они все равно будут на первом месте с «Зенитом», вот и все.

Представьте себе, что если зенитовцы выиграют, то между командами будет разница в шесть очков перед весенней частью чемпионата, то это практически кранты для всех остальных команд. Если так произойдет, можно будет сказать: «Зенит — чемпион».

16 декабря «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Московский клуб с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у питерцев — 38.

(Звенигородская Екатерина)

Евгений Ловчев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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