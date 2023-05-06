КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:38

Евгений Марков: «До назначения Евсеева никаких разговоров о смене тренера в «Факеле» не было»

Telegram Дзен

Нападающий «Факела» Евгений Марков после матча 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0) рассказал, как происходила смена главного тренера.

— Какое настроение в команде? Прекрасное — два матча выиграли, — приводит «РБ Спорт» слова Маркова. — Какое может быть настроение?

— Это было ожидаемо? Вас как-то предупреждали об этом? Как это происходило? Евсеев приехал на базу и вам его представили?

— Да, так и выглядело. До этого никаких разговоров не было. Мы игроки, мы выполняем свою работу — тренируемся, играем. Остальное нас не касается.

Игра против «Ростова» стала первой для «Факела» под руководством Вадима Евсеева.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Вадим Евсеев
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин: «Факел» просто переиграл «Ростов»

Хусаинов: «На Тюкавине был чистый игровой фол»