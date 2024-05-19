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Марков: «В гонке бомбардиров впечатлил Тюкавин. Дай бог, поедет играть в Европу»

Зарина Халимхонова
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Нападающий «Факела» Евгений Марков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от гонки бомбардиров РПЛ в сезоне-2023/24.

Лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ является форвард «Зенита» Матео Кассьерра — 16 голов. Вторым идет нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (15), а третье место занимает форвард «Краснодара» Джон Кордоба (14).

«У меня не было никакой мысли о бомбардирской гонке. Главное — это помогать команде. В гонке бомбардиров меня впечатлил Тюкавин. Дай бог, он поедет играть в Европу, как это сделал Захарян», — сказал Марков «СЭ».

Марков выступает за «Факел» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за команду во всех турнирах.

Евгений Марков
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
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