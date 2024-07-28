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Сегодня, 06:22

Евгений Марков — о штрафе Брызгалова за разбитые лампочки: «Сейчас все дорого стоит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Факела» Евгений Марков поделился мнением о наказании защитника Сергея Брызгалова, которого оштрафовали за разбитые лампочки на «ВТБ Арене» после удаления в игре 1-го тура с «Динамо» (1:3).

Марков был удален в матче 2-го тура с «Акроном» (0:2).

«Брызгалов? Я ничего не бил после удаления. Брызгалова оштрафовали на 50 000? Значит, по делу. Не велик ли штраф за лампочки? Сейчас все дорого стоит», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

КДК РФС оштрафовал Брызгалова на 50 тысяч рублей за поведение после матча 1-го тура РПЛ с «Динамо». В конце второго тайма защитник получил вторую желтую карточку и отправился в подтрибунное помещение, где ударил по стене и повредил световые панели.

Источник: РБ Спорт
Евгений Марков
Сергей Брызгалов
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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