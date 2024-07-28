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Сегодня, 18:27

Марков: «У «Факела» просто фантастические болельщики»

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Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился мнением о болельщиках воронежской команды после матча с «Акроном» (0:2) во втором туре РПЛ.

«У «Факела» просто фантастические болельщики. Неоднократно это подмечал и не устану повторять. Есть ощущение, что на каждый выезд приезжаешь, как домой. Всегда много фанатов на трибунах. Это действительно фантастика. Люди по-настоящему болеют футболом, что ощущается на каждой игре», — цитирует Маркова Legalbet.

В прошедшем матче Марков получил красную карточку в конце первого тайма, оставив свою команду в меньшинстве.

Источник: Legalbet
Евгений Марков
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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