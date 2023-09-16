Мележиков: «Бабич — спартаковский Рамос? Не строю аналогий!»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о новичке команды Срджане Бабиче.

«Бабич — спартаковский Рамос? Не строю аналогий! Бабич мощный и надежный защитник, часто играет на половине поля соперника и в штрафной! Использует свои лучшие качества! Что сегодня и произошло! Думаю, у него за сезон может быть 3-4 гола!» — сказал Мележиков «СЭ».

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.