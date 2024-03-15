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15 марта, 09:30

Мележиков: «На меня накатали анонимку в ФСБ. Написали, что я один из лидеров измайловской ОПГ»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Мележиков
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как на него писали анонимки.

— Про внутреннюю жизнь «Спартака» кто-то говорил: «Это Византия». Подтверждаете?

— «Спартак» — самый популярный в России клуб, к нему приковано колоссальное внимание, так что «доброжелателей» хватает. И снаружи, и внутри. Проработав там на разных должностях десять лет, постоянно ловил себя на мысли, что с кем-то борюсь, преодолеваю бесконечные препятствия. Даже на первом этапе, когда отвечал за систему безопасности строящегося стадиона. Зарплата скромная, тем не менее были люди, которые мечтали от меня избавиться, чтобы занять мое место или взять его под контроль. Но только после запуска арены!

— Почему?

— Пытались забрать под себя уже готовый и хорошо организованный стадион. А я мешал. Если это моя зона ответственности, только я ее контролирую. Вы не представляете, сколько на меня накатали анонимок! Одну из них храню на даче, в рамочке. Написано, что я основной рейдер Восточного округа Москвы, один из лидеров измайловской ОПГ, на территории бывшего Черкизовского рынка организовал китайские притоны... В общем, заслуживаю самого сурового наказания. Это 2014 год.

— Догадываетесь, кто автор?

— Я знаю все! Кто диктовал, кто писал, через кого передавали...

— Ну и как сложилась их судьба?

— В «Спартаке» эти люди давно уже не работают. Вопрос стоял ребром: либо побеждают они и я ухожу, либо наоборот.

— Судя по всему, победили вы?

— Да. Тогда и стал в клубе директором по безопасности.

— Помните свою первую реакцию, когда прочитали про ОПГ и китайские притоны? Рассмеялись или ужаснулись?

— Мне было не до смеха. Люди хотели оклеветать, обратить внимание органов на мою «недобропорядочную» фигуру, которая вдруг возглавила одно из направлений в «Спартаке». Отправили не абы куда — в ФСБ! Где такие письма не уничтожают, а кладут в архив. Мне-то дали копию.

— Кто?

— Те, кому и поступила анонимка. Вот они над ней посмеялись. Потому что знали, кто такой Мележиков. Я ведь столько лет отработал в сфере безопасности. Но все равно ФСБ обязана была провести проверку. Данные анонимки не подтвердились.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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