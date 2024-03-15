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15 марта, 10:00

Мележиков: «У Смородской утром горы, вечером море. И наоборот»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Ольга Смородская.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как работал в «Локомотиве» с Ольгой Смородской.

— Самый интересный разговор с Ольгой Юрьевной?

— Я помню все наши разговоры. Ничего интересного и приятного в них не было. Могу рассказать вот что: когда обсуждали уход по соглашению сторон, я попросил присутствовать человека из службы безопасности РЖД.

— Это ход ферзем.

— Чтобы меня не обвинили в том, чего я не делал. Я же продолжал тесно взаимодействовать с руководителями службы безопасности РЖД. Отношения были неплохие. Эти ребята прекрасно понимали, что происходит в клубе и со мной в частности. Они и сказали: «Женя, шансов у тебя нет. Нужно будет уйти. Она своего добьется». Я и предложил: «Вы тогда поприсутствуйте, чтобы я ушел правильно...»

— Чтобы Ольга Юрьевна при всем ее благородстве не кинула с тремя окладами?

— Даже не в окладах дело. Просто чтобы не обвинила потом в смертных грехах.

— Все, кто работал со Смородской, говорят: абсолютно непредсказуемый человек.

— Это правда. Я не мог ее почувствовать!

— С остальными такого не было?

— Всех руководителей более-менее чувствовал. Предвидел развитие ситуации по выражению лица, по тому, как отвечает по телефону. Я понимал, нравится или нет. У Смородской утром горы, вечером море. И наоборот.

— Хорошо как сформулировали.

— Может, это по отношению ко мне. Потому что я для нее и не был своим. Увольнять таких, по ее мнению, нужно сразу. Без меня-то власть в клубе захватить легче. В «Спартаке» все повторилось в первом моем уходе. Стандартный принцип: убрав руководителя, следом надо вычищать начальника службы безопасности.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Ольга Смородская
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