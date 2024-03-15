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15 марта, 00:15

Мележиков: «Когда возвращался в «Спартак», Газизов был непреклонен: зарплата 250 тысяч грязными или расходимся»

Евгений Мележиков рассказал, как вернулся в «Спартак» в 2019 году
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как вернулся в клуб в 2019 году.

— Уходя из «Спартака» в 2019-м, не думали, что так скоро вернетесь?

— Не думал. Мне надо было немножко выдохнуть. Да и предположить не мог, что реально второй раз зайти в эту реку.

Началась пандемия. Что спасало морально: не работаю не только я, а почти все. Правда, им полагалась зарплата, а мне нет, но это уже мелочи. Финансы позволяли какое-то время заниматься тем, чем хочу. Во многих делах навел порядок. А тут и звонки пошли: «Что-то не нравится в работе нынешнего руководства «Спартака», не хотел бы ты вернуться в немного другой роли...»

— Цорна уже убрали?

— Поменяли на Газизова. С руководителями я обсуждал должность исполнительного директора, а Шамиль предложил снова стать директором по безопасности.

— Почему согласились?

— Очень хотелось работать. Зарплата — 250 тысяч грязными. Это мой уровень 2013-2014 годов. Шамиль почему-то был непреклонен: или соглашаешься на 250, или расходимся. Странно, учитывая размер суммы и то, что на первом этапе он имел карт-бланш по деньгам.
Но зарплата была для меня на втором плане, и я дал добро. Вскоре мне поручили и эксплуатацию, и инфраструктуру. А зарплату довели до уровня серьезного руководителя.

Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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