Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:08

Мележиков — об уходе из «Спартака»: «Хочу открыто заявить: это не демарш с моей стороны»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Евгений Мележиков во время пресс-конференции рассказал, почему покинул пост генерального директора «Спартака».

— Почему такое решение было принято? Хочу открыто и честно заявить: это не демарш с моей стороны. Это не решение совдира. Это выработанное в последние 1,5 месяца решение. Оно общее — совместное. В интересах развития клуба, в интересах поиска путей прогрессивного развития. Я фактически 2,5 года руководил клубом. Это был сложный период. На мой взгляд, клуб мы удержали. Он показал достойные результаты, хотя, всегда хотелось лучшего и большего. Но сейчас нужно дать новый импульс. Я привык некоторые вещи вокруг себя цементировать. Но что-то могу не видеть. Новый импульс долен придать новый человек.

Хочу вам представить Олега Малышева. Рассчитываю, что он обеспечит движение вперед по всем направлениям. Как по линии спорта, так и по бизнес-процессам. И с чувством своего искреннего удовлетворения хочу пожелать ему успехов. Сдаю пост с уважением. Такая пресс-конференция как сегодня не могла бы пройти без нашего искреннего отношения друг к другу. Хочу за такой подход поблагодарить акционеров. Их позиция всегда была конструктивной и последовательной. Передаю Олегу Александровичу дела и должность.

Кратко доложу об итогах сезона. Работа клуба советом директоров оценена положительно. Личная моя работа тоже оценена положительно. Клуб, несмотря на сложный период, работу не останавливал. До вчерашнего дня я работал и передавал дела — ранее такого в «Спартаке» не было. Олег не новый человек в «Спартаке». В течение года он курировал определенные направления. Начали мы работу с аудита, который проводила по решению совету директоров команда, которую он привлек. Работа клуба оценена положительно, замечаний нет, финансовая и хозяйственная деятельность прозрачная. Команда заняла третье место. Результат удовлетворительный, но не радующий, по моему мнению, были шансы оказаться выше в таблице. Но это тоже медаль. В таком состоянии передаю клуб Олегу Александровичу, — сказал Мележиков.

Мележиков, который занимал должность гендиректора красно-белых с 2021 года, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Его место занял Олег Малышев.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футбол на месте битвы Гондора с армией Саурона во «Властелине колец»: завораживающая красота
«У меня на одной только голове — 12 шрамов...» Советский вратарь, который выиграл все
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
В Саратове два подростка выпали из окна пятого этажа
Польский офицер заявил о безразличии насильно призванных в ВСУ на учениях
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Мостовой: «Канчельскис, Кержаков и Мостовой — фамилии одних из лучших футболистов в истории России»

Гендиректор «Спартака» Малышев поблагодарил Мележикова за работу в клубе