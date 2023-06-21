Мележиков — об уходе из «Спартака»: «Хочу открыто заявить: это не демарш с моей стороны»

Евгений Мележиков во время пресс-конференции рассказал, почему покинул пост генерального директора «Спартака».

— Почему такое решение было принято? Хочу открыто и честно заявить: это не демарш с моей стороны. Это не решение совдира. Это выработанное в последние 1,5 месяца решение. Оно общее — совместное. В интересах развития клуба, в интересах поиска путей прогрессивного развития. Я фактически 2,5 года руководил клубом. Это был сложный период. На мой взгляд, клуб мы удержали. Он показал достойные результаты, хотя, всегда хотелось лучшего и большего. Но сейчас нужно дать новый импульс. Я привык некоторые вещи вокруг себя цементировать. Но что-то могу не видеть. Новый импульс долен придать новый человек.

Хочу вам представить Олега Малышева. Рассчитываю, что он обеспечит движение вперед по всем направлениям. Как по линии спорта, так и по бизнес-процессам. И с чувством своего искреннего удовлетворения хочу пожелать ему успехов. Сдаю пост с уважением. Такая пресс-конференция как сегодня не могла бы пройти без нашего искреннего отношения друг к другу. Хочу за такой подход поблагодарить акционеров. Их позиция всегда была конструктивной и последовательной. Передаю Олегу Александровичу дела и должность.

Кратко доложу об итогах сезона. Работа клуба советом директоров оценена положительно. Личная моя работа тоже оценена положительно. Клуб, несмотря на сложный период, работу не останавливал. До вчерашнего дня я работал и передавал дела — ранее такого в «Спартаке» не было. Олег не новый человек в «Спартаке». В течение года он курировал определенные направления. Начали мы работу с аудита, который проводила по решению совету директоров команда, которую он привлек. Работа клуба оценена положительно, замечаний нет, финансовая и хозяйственная деятельность прозрачная. Команда заняла третье место. Результат удовлетворительный, но не радующий, по моему мнению, были шансы оказаться выше в таблице. Но это тоже медаль. В таком состоянии передаю клуб Олегу Александровичу, — сказал Мележиков.

Мележиков, который занимал должность гендиректора красно-белых с 2021 года, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Его место занял Олег Малышев.