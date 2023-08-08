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8 августа, 23:58

Мележиков назвал хорошей трансферную кампанию «Спартака»: «Левого вингера не хватало Абаскалю»

Мележиков высказался о трансферах «Спартака» в летнее трансферное окно
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о трансферах команды в летнее трансферное окно.

«Трансферы хорошие. Вы сами все видите. Такого игрока как Бонгонда не хватало Абаскалю в октябре прошлого года. Он говорил, что ему нужен вингер слева в атаку. В итоге, он быстро адаптировался и уже приносит пользу. Медина тоже достаточно опытный игрок. Забил уже один гол, дальше будет приносить пользу. Рябчук сегодня тоже не испортил игру, оценивать рано, но видно, что это цепкий игрок. На более длинной дистанции все будет понятно. Думаю, все будет хорошо», — сказал Мележиков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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