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Сегодня, 15:37

Агент Моисеев — о ситуации с Самошниковым: «Он поступил подло, не по-человечески»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгений Моисеев, агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, прокомментировал новость о том, что комитет РФС по статусу игроков удовлетворил его жалобу и оштрафовал Самошникова за нарушение условий агентского договора.

«Да, все верно, комитет РФС по статусу игроков удовлетворил мою жалобу в полном объеме и удовлетворил встречный иск к Самошникову. Сразу хочу обратить внимание на то, что в среде болельщиков футбольные агенты в большинстве своем ассоциируются с какими-то хапугами, которые не занимаются своими клиентами и просто хотят получать большие деньги. В моей ситуации история кардинально другая, и все эти судебные разбирательства для меня стали шоком. Шоком в первую очередь от человеческих качеств футболиста, которым я занимался очень много лет.

Подписав договор со мной, он заключил еще один агентский договор, нарушая все условия нашего сотрудничества, не говоря уже о человеческой стороне вопроса! Я думаю, что любой человек захочет бороться за восстановление своих нарушенных прав. Самошников поступил подло, не по-человечески. Я никого никогда не обманывал в этой жизни, в том числе и в этой ситуации. Комитет РФС по статусу игроков принял мою сторону, за что ему очень благодарен. Очень взвешенное и справедливое решение», — приводит слова Моисеева Legalbet.

26-летний Самошников перешел из «Рубина» в «Локомотив» в июле прошлого года. На его счету 35 матчей в минувшем сезоне, 1 гол и 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet
Илья Самошников
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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