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Сегодня, 11:57

Морозов: «Очень приятно так уверенно победить серьезного соперника»

Морозов прокомментировал победу над «Зенитом»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1) в домашнем матче 17-го тура РПЛ.

«Это очень важная победа для нас. И в плане набора очков, и в плане психологии. Очень приятно так уверенно победить серьезного соперника. Значит мы на правильном пути, будем продолжать работать и делать это еще усерднее. Было ли сложно против атаки «Зенита»? Не так уж важно сложно или легко. Самое главное, что мы справились. Конечно, у них сильная атакующая группа, да и вся команда в целом. Тем приятнее и ценнее одержать победу, порадовать наших болельщиков. Мы слышали их поддержку на протяжении всего матча. Это здорово помогло нам», — приводит слова Морозова Sport24.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601665-igrok-loko-morozov-ochen-priyatno-tak-uverenno-pobedit-seryeznogo-sopernika
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