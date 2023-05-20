Морозов — о возможном возвращении в «Локомотив»: «Пока никаких мыслей, думаю о «Факеле»

Защитник «Факела» Евгений Морозов высказался о своем возможном возвращении в «Локомотив» по окончании аренды.

— Останется ли «Факел» в РПЛ?

— Есть уверенность, что мы останемся в РПЛ. Мы это заслужили.

— Ты говоришь «мы», но у тебя заканчивается арендное соглашение в конце сезона. Возвращаешься в «Локомотив»?

— Сейчас я в «Факеле». Главное, чтобы команда осталась. А дальше будет видно. Мысли о «Локомотиве»? Пока никаких. Думаю, как отработать последние игры.

— Связывался ли «Локомотив» с руководством «Факела» на предмет твоего возвращения?

— Я ни с кем пока не разговариваю. Я в «Факеле», думаю только об этом.

— Предлагал ли тебе «Факел» новое арендное соглашение или контракт?

— Пока нет.

«Локомотив» поднялся на 8-е место с 39 очками за 28 матчей. «Факел» занимает 12-ю строчку с 27 очками.