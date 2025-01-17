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Муравьев: «Надо найти возможность продать Бителло за какие-то деньги или отдать в аренду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал информацию о том, что полузащитник бело-голубых Бителло не явился на зимние сборы команды.

«Для нашего чемпионата Бителло — один из сильнейших игроков. Сложная ситуация. Если он не хочет играть, его никаким образом не заставишь. Наверное, надо найти возможность продать его за какие-то деньги или отдать в аренду, если найдется какой-то вариант.

На мой взгляд, это очень сильный игрок. Даже «Зенит» может позавидовать. Его цена — ближе к 20 миллионам. Видимо, надо было договариваться. А он сейчас бастует, потому что потеряет еще полгода до лета», — цитирует «РБ Спорт» Муравьева.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Бителло. Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?
Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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