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Сегодня, 11:06

Представитель Зайнутдинова: «Бактиер с радостью наденет форму «Бешикташа»

Ана Горшкова
Корреспондент
Бактиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Евгений Новиков, представитель полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, рассказал, что клуб ведет переговоры с «Бешикташем» о продаже футболиста.

«Бешикташ» ведет переговоры с ЦСКА по поводу Бактиера. Если стороны договорятся, то Зайнутдинов с радостью примерит форму этой команды, — приводит слова Новикова журналист Гекмен Озкан.

Зайнутдинов является гражданином Казахстана, и если турецкий клуб его подпишет, то он сможет играть за «Бешикташ» не получая статус иностранца.

Ранее сообщалось, что армейцы хотят выручить за своего футболиста 5 миллионов евро.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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