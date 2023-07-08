Представитель Зайнутдинова: «Бактиер с радостью наденет форму «Бешикташа»

Евгений Новиков, представитель полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, рассказал, что клуб ведет переговоры с «Бешикташем» о продаже футболиста.

«Бешикташ» ведет переговоры с ЦСКА по поводу Бактиера. Если стороны договорятся, то Зайнутдинов с радостью примерит форму этой команды, — приводит слова Новикова журналист Гекмен Озкан.

Зайнутдинов является гражданином Казахстана, и если турецкий клуб его подпишет, то он сможет играть за «Бешикташ» не получая статус иностранца.

Ранее сообщалось, что армейцы хотят выручить за своего футболиста 5 миллионов евро.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.