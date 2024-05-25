Шипицин: «Вроде все везде запрещено, а тут вдруг «ПСЖ» интересуется Сафоновым»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я вообще не понимаю. Вроде все везде запрещено, а тут вдруг «ПСЖ» интересуется Сафоновым. Непонятная ситуация. Похоже, вброс. Но если интерес и правда есть, то я только за, чтобы человек рос. А так, в принципе, «Краснодар» воспитывает хороших вратарей. Пример — Адамов. Да, он в «Зените», но тот же Агкацев может заменить Сафонова вообще без проблем», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Шипицина.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.