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Шипицин: «Для меня непонятно, почему ЦСКА так вальяжно сыграл с «Краснодаром»

Шипицин поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Краснодар»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России, где быки дома сыграли с ЦСКА вничью 0:0.

«Я был на этом матче. «Краснодар» играл, мне кажется, смешанным составом, в защите у него была молодежь. Я считал, что ЦСКА задавит, потому что у них задача — занять второе место, и такой шанс сумасшедший, но почему-то получилось совсем наоборот. В принципе, ЦСКА ничего на поле не сделал, чтобы сказать, что он играл с позиции силы. А «Краснодар» неплохо смотрелся, в каких-то моментах даже вдесятером, и я думал, что он забьет свой гол. Для меня непонятно, почему ЦСКА так вальяжно провел эту встречу и не использовал возможность закрепиться на втором месте, тем более что «Спартак» потом сыграл вничью. Но как-то вот так все прошло. Мне «Краснодар» даже больше понравился», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

После 29 матчей ЦСКА занимает второе месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Краснодар» — шестой (47 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005140325_shipicin_dlya_menya_neponyatno_pochemu_cska_tak_valyajno_syigral_s_krasnodarom
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