0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:18

Шипицин считает, что счет матча «Краснодар» — «Динамо» не по игре

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал победу «быков» над «Динамо» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

«Краснодар» — «Динамо» тоже интересно было смотреть. Вроде скорости неплохие были. А счёт, мне кажется, не по игре. У «Динамо» до удаления два таких момента было... Не знаю, как Скопинцев вообще промазал из той ситуации, выше ударил, там повезло просто «Краснодару». Потом выход один на один, и Тюкавин попал в штангу. Когда удалили Нгамалё у «Динамо», «Краснодар» быстро этим воспользовался и вырвал победу. Хорошо, что взяли три очка. Их я тоже хочу поздравить, я за них всегда болею, смотрю и слежу за ними. То, где они сейчас находятся в таблице, — это не их место", — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

После победы над бело-голубыми «Краснодар» с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Владимира Ивича в гостях сыграет с «Локомотивом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005045398_shipicin_pozdravlyayu_krasnodar_s_pobedoy_hot_schet_s_dinamo_i_ne_po_igre
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Евгений Шипицин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Соболев заявил, что достигнет отметки в 100 голов в составе «Спартака»
Форвард «Торпедо» Жажа: «Я бы хотел играть в АПЛ»
Маслов считает, что судейские ошибки только закалят «Спартак»
Квеквескири заявил об отсутствии переговоров с «Динамо» по поводу возможного перехода
Маслов не согласился с мнением о грубой игре «Факела» в матче со «Спартаком»
Мозес рассказал о состоянии своего здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рязанцев — о новом руководстве «Торпедо»: «Когда есть стабильность наверху, то это передается команде»

Полузащитник «Факела» Квеквескири заявил, что его не интересует судейство в матче со «Спартаком»