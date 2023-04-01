У Турбина ошибки в играх с участием грозненцев. Но его назначили на игру «Спартак» — «Ахмат»

Евгений Турбин сегодня будет работать на игре 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат», несмотря на его ошибки в ключевых моментах двух встреч с участием грозненцев в этом чемпионате России.

В конце первого тайма недавнего матча 18-го тура «Ахмат» — «Оренбург» за пределами поля игрок гостей Михаил Сиваков, не глядя на Лечи Садулаева, перепрыгнул через соперника и случайно наступил ему на ногу. Мяч в этот момент оставался в игре.

Турбин с его позиции должен был видеть все детали случившегося. Он не остановил матч. Но в его действия вмешался видеоарбитр Василий Казарцев. В ходе очень долгой проверки и просмотра видеозаписи Турбин явно сомневался, какое решение следует принять: он продолжительное время смотрел повторы. В итоге он ошибочно назначил 11-метровый удар, вынес второе предупреждение Сивакову и удалил его. Пенальти был назначен потому, что Турбин зафиксировал фол, который был на уровне штрафной площади (хотя и за ее пределами), а мяч в тот момент находился в игре.

На 87-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» на линии площади ворот грозненской команды столкнулись нападающий красно-белых Александр Соболев и вратарь Георгий Шелия. Голкиперу не понравилось то, как с ним обошелся соперник, и он отреагировал. Владислав Безбородов после вмешательства видеоарбитра Турбина, решившего, что это фол на удаление, с ВАР не согласился и дал вратарю продолжить матч. То есть видеоассистент усмотрел в действиях голкипера такое нарушение правил, которое заслуживало бы красной карточки. А судья квалифицировал случившееся так, словно Шелия пихнул или толкнул соперника ногой.

Судейские руководители затем определили, что Турбин ошибся, а Безбородов был прав.