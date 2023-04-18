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Сегодня, 17:02

Медведева — о столетии «Динамо»: «Уверена, что нынешняя команда способна вписать в историю новую страницу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила «Динамо» со столетием.

 
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«Это важная дата, которая говорит о том, что у «Динамо» богатая и славная история. И я уверена, что нынешняя команда способна вписать в нее новую страницу и добиться больших успехов. Побывав на сборах «Динамо», я прочувствовала действительно дружескую, теплую атмосферу, подружилась со многими ребятами и теперь переживаю за них еще сильнее.

Ребятам хочу пожелать продуктивности и работоспособности на поле, чтобы они получали удовольствие от игры и радовали зрителей. А болельщиков призываю всегда быть рядом с командой и поддерживать ее на прекрасном стадионе в Петровском парке. С праздником, динамовцы!» — приводит слова Медведевой пресс-служба «Динамо».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.

 

ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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