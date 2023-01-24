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Медведева — о российском футболе: «Российского Месси или Роналду у нас нет»

Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» высказалась об уровне российского футбола. Она также заявила, что оценила выносливость спортсменов во время сборов «Динамо» в Абу-Даби.

— Ирина Роднина утверждает, что российский футбол находится на уровне ниже плинтуса. Вы согласны?

— В разных странах есть разные виды спорта, которыми страна гордится. У нас это фигурное катание, в какой-то степени биатлон, хоккей, теннис. Но есть виды спорта, которые или подтягиваются к ведущим, или развиваются.

В нашей стране футбол очень востребован, но, если оценить на мировом уровне, российского Месси или Роналду у нас, к сожалению, нет. Зато есть свои герои. На тренировках «Динамо» я восхитилась выносливостью ребят: под палящим солнцем бегают, потом силовые изнуряющие занятия... Уверена: если продолжать работу, все будет. Давайте подождем и продолжим болеть за наших ребят.

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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Евгения Медведева
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