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РПЛ

23 ноября, 23:39

Источник: «Краснодар» может подписать Эль-Гази, которого выгнали из «Майнца» за поддержку Палестины

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает «Евро.Футбол.Ру».

По информации источника, в подписании 28-летнего марокканца заинтересован «Краснодар».

В начале ноября контракт с вингером расторг немецкий «Майнц». Изначально игрока отстранили после публикаций в соцсетях в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. После этого игрока вернули к работе с основой, но футболист снова продолжил высказываться о ситуации.

Футболист выступал за «Майнц» с сентября и успел провести 3 матча, в которых отличился одной голевой передачей.

Источник: «Евро.Футбол.Ру»
Футбол
ФК Краснодар
ФК Майнц
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