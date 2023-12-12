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РПЛ

Сегодня, 13:52

Европейские клубы могут наказать за трансферы из России

Виктория Кравченко
Гус Тиль.
Фото AFP
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Клубы и национальные футбольные ассоциации могут быть наказаны за то, что они взаимодействуют с российскими командами, информирует Follow the Money, ссылаясь на свое исследование.

По данным источника, правила европейских санкций запрещают переводить в Россию или получать от нее более 100 тысяч евро. Многие футбольные клубы рисковали и проворачивали сделки на более крупные суммы, тем самым нарушая санкции против России.

Нидерландское издание AD рассмотрело одну из локальных ситуаций, из-за которой могут быть проблемы. Речь идет о трансфере полузащитника Гуса Тиля из «Спартака» в ПСВ.

Голландцы заплатили российскому клубу за игрока 3 миллиона евро. Акциями команды владеет «Лукойл», который находится в санкционном списке США. Деньги из России были перечислены на счет Нидерландской федерации футбола, поэтому у нее также могут быть проблемы.

Гус Тил
ФК ПСВ
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